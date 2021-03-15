Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa bir kez daha tepki!
Yayıncı kuruluş beIN Sports ile davalık olan Fenerbahçe’de tepkiler farklı bir şekilde devam etti. sarı-lacivertliler, “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz!” ve “Bozalım oyunularını!” mesajlarını reklam panolarına yansıttı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports ile davalık olan Fenerbahçe’de tepkiler farklı bir şekilde devam etti. Bu kez yayıncı kuruluşun logosunu ve ismini kullanmayan sarı-lacivertliler, saha etrafındaki reklam panolarına, “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz!” ve “Bozalım oyunlarını!” mesajlarını yansıttı.