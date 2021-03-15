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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa bir kez daha tepki!

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile davalık olan Fenerbahçe’de tepkiler farklı bir şekilde devam etti. sarı-lacivertliler, “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz!” ve “Bozalım oyunularını!” mesajlarını reklam panolarına yansıttı.

15 Mart 2021, Pazartesi 08:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa bir kez daha tepki!

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile davalık olan Fenerbahçe’de tepkiler farklı bir şekilde devam etti. Bu kez yayıncı kuruluşun logosunu ve ismini kullanmayan sarı-lacivertliler, saha etrafındaki reklam panolarına, “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz!” ve “Bozalım oyunlarını!” mesajlarını yansıttı.

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