Yayıncı kuruluş beIN Sports ile davalık olan Fenerbahçe’de tepkiler farklı bir şekilde devam etti. Bu kez yayıncı kuruluşun logosunu ve ismini kullanmayan sarı-lacivertliler, saha etrafındaki reklam panolarına, “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz!” ve “Bozalım oyunlarını!” mesajlarını yansıttı.