Devre arası transfer döneminde kadrosuna kaliteli isimler katmak isteyen Fenerbahçe’nin, çok önemli bir yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre Sarı- Lacivertliler’in listesindeki isimlerden birinin de, Portekiz Ligi’nde Porto forması giyen Yacine Brahimi olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcu için Fenerbahçe’nin, menacerler aracılığıyla nabız yokladığı bildirildi. Hücumda hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Brahimi, son derece teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Kanarya’nın, oyuncuyla ilgili olarak fiyat araştırması yaptıktan sonra bütçesini oluşturup, Porto’nun kapısını çalması bekleniyor.

Birçok takım peşinde

Ancak birçok kulübün, 28 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu konuşuluyor. İngiltere’den West Ham United ve Newcastle, İtalya’dan Roma ile Milan, Fransa’dan da Lyon ve Marsilya’nın, Brahimi’nin peşinde olduğu iddia ediliyor.

Yusuf Dursun

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