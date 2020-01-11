Fenerbahçe, ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen bazı konularda da ödün vermiyor. Bu konuların en başında lig şampiyonluğu geliyor. Bu sezonun yükselen yıldızı Vedat Muriç’le alakalı da Avrupa’nın birçok önemli kulübünün scout ve yöneticileri sık sık temaslar kuruyor.

Bu kulüplerin başında Tottenham ve Fiorentina gibi şu anda yeniden yapılanarak güçlenme hedefindeki takımlar var. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriç ile ilgili net bir tavır ortaya koydu.

Başkan Ali Koç’un da bilgisi dahilinde Kosovalı forvet için gelen tekliflere ret yanıtı veriliyor. Bunun için gerekçe olarak da şampiyonluk hedefi gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin, sunulan meblağ ne olursa olsun; “Önce şampiyon olmak istiyoruz. Muriç’siz olmaz. Muriç’in şampiyonluk yolundaki katkıları önemli” ifadelerini kullanıyor.

KRİTİK NOKTADA

Sportif Direktör Damien Comolli’nin de kendisine bu konuyla alakalı her soruya benzer cevaplar vererek bu sezon şampiyonluğun çok kritik bir noktada olduğunu yanıtlıyor. Bu konu hakkında yapılan kulüp içi görüşmelerde de sık sık Muriç’in önemine vurgu yapılıyor.

TARİHİ HATA OLUR

Kosovalı yıldızın ayarında bir forvetin devre arası transfer döneminde çok zor bulunacağı, şampiyonluk yolunda böyle bir kaybın takımı yarışta geri atabileceği kaydediliyor. Teknik direktör Ersun Yanal da benzer şekilde Muriç’in kaybının telafi edilemeyebileceğini düşünüyor.

Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşıldığında zaten ciddi bir miktar gelir elde edileceği, Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansının yüksek olduğu ve böyle bir dönemde Muriç’i kaybetmenin tarihi bir hata olabileceği fikri üzerinde duruldu.

Bununla beraber şampiyonluk hatta gol kralı bile olması halinde Muriç’in şimdikinden çok daha iyi paralara satılabileceği biliniyor.

TAKIMIN BEL KEMİĞİ

Fenerbahçe’nin mevcut kadro yapısında Vedat Muriç çok önemli bir noktada duruyor. Kosovalı forvet, 17 resmi maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. Muriç, şu anda takım içerisinde de kritik bir rolde duruyor.

Adeta takımın liderlerinden olan 25 yaşındaki yıldızın kaybı düşünülmüyor.

Kaynak: Skorer