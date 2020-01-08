Maddi açıdan Fenerbahçe Başkanı olarak birçok çalışmaya imza atan Ali Koç Fenerbahçe'de Fener Ol kampanyası ile büyük bir yardım topladıktan sonra yeni bir hamle ile sürdürülebilir ekonomi adına camiaya mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün üyelerine attığı mesajla 50 TL'lik aidat ücretlerini talep etti. Sarı Lacivertli kulübün mesajda 500 TL bağış istemesi ise bazı üyelerin tepkisini çekti.

Ali Koç'un seçim döneminde de sık sık bahsettiği ve aidat ücretlerinin çok düşük olmasından yakındığı biliniyordu. Bu mesajın ve gelen tepkilerin ardından Sarı Lacivertli kulübün nasıl bir adım atacağı da ayrı bir merak konusu oldu.