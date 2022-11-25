Fenerbahçe’den transferde sürpriz hedef!

Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, sadece Ocak ayında yapılacak hamlelere odaklanmış değil. Fenerbahçe, Jorge Jesus’un da beğendiği yıldız oyuncu için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor.

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12 günlük izin bugün bitiyor

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan Sarı-Lacivertliler için Dünya Kupası arası tam anlamıyla ilaç oldu. Jorge Jesus, bu periyotta öğrencilerine 12 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcuların tatili bugün bitiyor.

Dünya Kupası’ndaki Batshuayi ve Valencia dışındaki tüm oyuncular bugün Samandıra’da toplanarak akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla yeniden çalışmalara başlayacak.

5-12 Aralık’ta Antalya kampı

Sarı-Lacivertliler’in yaklaşık 39 günlük arada kamp yapıp yapmayacağı belirsizdi. Jorge Jesus, bu konudaki kararını sonunda verdi. Portekizli teknik adam, İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Bunun üzerine hızla organize çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli yetkililer, 5-12 Aralık’ta Antalya’da kampa girilmesi için gerekli ayarlamaları yaptı. Kanarya’nın burada hazırlık maçı da oynayacağı öğrenildi.

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Villarreal maçı için bilet duyurusu

Fenerbahçe, 3 Aralık’ta Villarreal ile Kadıköy’de hazırlık maçı oynayacak. Kulüpten yapılan duyuruda localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu kombinelerinin bu karşılaşmada geçerli olduğu, diğer tribün kombinelerinin ise geçersiz olacağı açıklandı.

Biletler yarın Yüksek Divan, kongre ve temsilci üyelere, pazar günü taraftar kart sahipleri ve Fenercell abonelerine öncelikli satışa sunulacak. Genel satış pazartesi başlayacak. Bilet fiyatları 100 TL ile 600 TL arasında değişiyor.





Traore sürprizi

Fenerbahçe, bu sezon Aston Villa’dan Başakşehir’e kiralanan yıldız futbolcuyu listeye ekledi. Sarı-Lacivertliler, kanatlarda ve forvette görev yapan Burkina Fasolu oyuncunun performansını takibe aldı. Yönetim, Traore için sezon sonunda hamle yapmayı planlıyor.

Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını sadece ocak ayını düşünerek yapmıyor. Sezon sonu için de planlamalar başladı. Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir isim girdi: Bertrand Traore... Yıldız futbolcu, sezon başında da Kanarya’nın takip ettiği oyuncular arasındaydı. Ancak Başakşehir hızlı davranarak 27 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa’dan 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, buna rağmen Burkina Fasolu yıldızdan vazgeçmiş değil.

Fenerbahçe’nin oyuncu izleme komitesi, Başakşehirli futbolcuyu yakından takip ediyor. Jorge Jesus’un da beğendiği Traore, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

Aston Villa satmak istiyor

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun Başakşehir’de sergileyeceği performansa göre sezon sonunda harekete geçebilir. Traore, her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor. Yıldız futbolcunun Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024’te sona erecek. Ancak İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği ve vergilerle birlikte maaşı 4.2 milyon Euro’yu bulan oyuncuyu önümüzdeki yaz bonservisiyle göndermek istiyor.

Başakşehir, geçen sezon Villa’dan Trezeguet’yi kiralamış, Mısırlı oyuncuyu bu sezon Trabzonspor transfer etmişti.





18.5 milyon Euro ödemişlerdi

Aston Villa, Lyon’da çok başarılı bir performans sergileyen Traore’yi 2020-21 sezonunun başında 18.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu için İngiliz ekibinde işler iyi gitmedi. Özellikle peş peşe yaşadığı sakatlıklar, Traore’nin form tutmasının önüne geçti.

Aston Villa şimdi Burkina Fasolu futbolcuyu aldığının çok daha altında bir bedelle göndermeye hazır.

Ömer Necati Albayrak