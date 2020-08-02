Şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe dev bir transfer için harekete geçti. Kısa bir süre önce aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkeden teklif aldığını açıklayan Hulk ile iddia edildiği gibi Galatasaray'ın değil, Sarı- Lacivertliler'in ilgilendiği öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre 34 yaşındaki golcü ile Fenerbahçeli yöneticilerin ilk teması önceki gün kurduğu, görüşmede başkan Ali Koç'un da bulunduğu iddia edildi. Vedat Muriç'in ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Kanarya'nın güçlü fiziğiyle dikkat çeken Sambacı ile açığı kapatmayı düşündüğü kaydedildi.

FFP'yi bekliyorlar

Shanghai SIPG takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hulk daha önce Çin'de devam etmeyeceğini açıklamıştı. Transferde atacağı adımları netleştirmek için 4 Ağustos Salı günü açıklanacak olan Finansal Fair-Play'i bekleyen Fenerbahçe'nin Hulk konusunda bu tarihten sonra rotasını belirleyeceği bildirildi.

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