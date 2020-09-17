Fenerbahçe'den transferde gece yarısı bombası: Diego Perotti
Fenerbahçe transfer haberi... Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen ve kasasına ciddi bir meblağ koymaya hazırlanan Fenerbahçe İtalya'nın Roma şehrinin bir başka takımından bir başka yıldız ismi bu kez kadrosuna katmak üzere... İtalyan medyası Sarı Lacivertliler'in Diego Perotti transferi için Roma'yla görüşmelere başladığını yazdı.
Forvet arayışlarını, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin kesinleşmesiyle hızlandıran Fenerbahçe, 4 koldan saldırıyor. Okaka haberlerinin ardından şimdi de yine İtalya'dan Diego Perotti iddiası geldi. İtalyan medyasından Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe Diego Perotti için Roma'yla görüşüyor.
2,5 milyon euro istiyorlar
Di Marzio'nun haberine göre İtalyanlar Fenerbahçe'den Perotti transferi için 2,5 milyon euro bonservis talep ediyor. Roma'nın aynı zamanda 32 yaşındaki hücumcunun yıllık 6 milyon euroya varan maaşından da kurtulmak istediği, bu yüzden transfere sıcak baktığı haberde verilen detaylar arasında... Haberde Fenerbahçe'nin ise Roma'nın talebine nasıl bir karşılık verdiği hakkında bilgi yer almadı.
Bir başka İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın iddiasına göre ise Fenerbahçe Perotti için bir süredir oyuncunun menajerleriyle zaten görüşme halinde ve Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalamak istiyor.