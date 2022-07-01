Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip, İtalyan golcüye teklifini sundu.

Monaco da peşinde

Haberin detaylarında ise Fenerbahçe transfer yarışında yalnız değil. Fransız ekibi Monaco da futbolcuyla ilgileniyor.

Kararını yakında verecek

Fenerbahçe taraftarlarının, Belotti'nin sosyal medya hesabında birçok mesaj ettığı belirtilirken, futbolcunun kararını önümüzdeki birkaç gün içinde vereceğinin altı çizildi.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



