Jorge Jesus'la sözleşme imzalanmasının ardından yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine Cezayirli savunmacının geldiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu haberin detaylarında yer aldı. İşte ayrıntılar...

İLK HAMLE ORTA SAHAYA

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk transfer orta sahaya yapıldı. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique kulüp televizyonuna transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu yaşananları şu sözlerle ifade etti:

O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe’den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye’ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım.

BRUMA KİRALANDI

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroya ikinci hamle de kısa süre önce geldi. Süper Lig devi, PSV Eindhoven'dan Armindo Bruma'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Fenerbahçe'nin sezon sonunda 4 milyon euro ödemesi halinde Portekizli kenar oyuncusunu kadrosuna katabileceği ifade edildi.

RUBEN SEMEDO İDDİASI

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Portekiz basınından geldi. O Jogo'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Olympiakos'ta forma giyen Ruben Semedo'yu transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.

28 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon 10 müsabakada forma şansı buldu. Ruben Semedo bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak ifade ediliyor.

AHMED TOUBA'YI DUYURDULAR

Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba'ya Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı öne sürüldü. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transferin de hızlı ekibi olarak yeni sezon için geri sayıma geçti. Lincoln ve Bruma hamlelerinin ardından dikkat çeken sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefinin ise savunma bölgesine takviye yapmak olduğu iddia edildi.

F.BAHÇE'DEN TRANSFER TEKLİFİ

Cezayirli gazeteci Bouregaa Benazouz, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen ve kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığını duyurdu. El Mouhtarif gazetesinin Cezayir Milli Takımı muhabiri olan Benazouz haberi, twitter hesabından paylaştı.

YUNAN EKİPLERİ DE DEVREDE

Türk kulübünün 24 yaşındaki savunma oyuncusu için iyi bir teklif yaptığı belirtilirken, Yunan ekipleri Panathinaikos ve Olympiakos'un da futbolcuyla ilgilendiği bildirildi. Milli futbolcunun yakınlarının ise kendisine Yunan ekiplerinden ziyade Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde telkinde bulundukları belirtildi.

BELÇİKA'DA YETİŞTİ

Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı öne sürülen Ahmed Touba'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Cezayirli oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Zulte Waregem altyapısında yetişen Ahmed Touba daha sonra Club Brugge, OH Leuven, Beroe ve Waalvijk'te forma giydi.









(Skorer)