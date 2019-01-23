Ara transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarıya Bursaspor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'nin gündeminde hangi futbolcular var? Fenerbahçe kimleri transfer edecek? İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DE ADEBAYOR BOMBASI

Fenerbahçe’nin transferdeki önceliği forvet bölgesi değildi. Ancak Emmanuel Adebayor fırsatı doğunca, yönetimin harekete geçtiği kaydedildi. Başakşehir, Demba Ba’ya imza attırdı ve Togolu oyuncuyu gözden çıkarttı. Sarı-Lacivertliler, yaşlı olmasına rağmen ligi çok iyi bilen ve istikrarlı performans sergileyen Adebayor’u en azından sezon sonuna kadar kadroya katarak tecrübesinden faydalanmak istiyor.

‘Galatasaray’a vermem!’

Deneyimli golcüye Katar’dan da teklif var. Hatta Galatasaray’ın da Adebayor’un durumunu takip ettiği öne sürüldü. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın bu konuyla ilgili olarak, “Adebayor’u şampiyonluk yolundaki rakibimiz Galatasaray’a vermem. Fenerbahçe’ye ise gönderebilirim” dediği iddia edildi.

‘Tecrübeli oyuncu alabiliriz’

Adebayor, Fenerbahçe’ye gelmeye hazır. Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir ile el sıkışması halinde, 34 yaşındaki futbolcuyla da kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Ali Koç, son ‘Camiaya Sesleniş’ programında yaptığı açıklamada transfer politikasının takımı gençleştirmeye yönelik olduğunu ancak bu dönemde tecrübeli oyuncular alabileceklerini söylemişti.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TAARRUZU!

Sarı-lacivertliler, 3 önemli yabancıyla anlaşma noktasına geldi. Moses ve Drinkwater konusunda Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü, oyuncuların kariyerlerine Premier Lig'de devam etme ısrarı nedeniyle son kararın beklendiği ifade edildi.

Moses ve Drinkwater, Premier Lig'den talipleri çıkmazsa transferin son günlerine doğru sarılacivertlilere yeşil ışık yakacak. Fenerbahçe'nin temasta olduğu son isim ise Fulham'ın Norveçli orta saha oyuncusu Stefan Johansen... Sezon sonu sözleşmesi biten oyuncuyla görüşmelerde son noktaya gelindi. (Sabah)

ALBERTH ELİS TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un, 22 yaşındaki genç futbolcu Alberth Elis için 5 milyon £'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

MLS ekibi Houston Dynamo'nun ise yetenekli genç futbolcusunu takımdan göndermek için oldukça isteksiz olduğu biliniyor. Ancak kulübün, 5 milyon £'luk teklife karşı ne cevap vereceği ise henüz belli değil.

MLS All-Star kadrosuna seçilmişti

Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un MLS All-Star kadrosuyla yaptığı maçta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kendisine yer bulan Honduraslı futbolcu, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti.

Alberth Elis, Houston Dynamo formasıyla iki yılda çıktığı 60 maçta toplamda 22 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. (Ajansspor)

OBI MIKEL ELDEN KAÇTI

Son olarak Çin'in Tianjin TEDAkulübünde oynadıktan sonra serbest kalan John Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu. Nijeryalı yıldız Middlesbrough'ya transfer olmak üzere...

İngiltere Championsship takımlarından Middlesbrough'un transfer teklifini kabul eden Mikel, Bugün İngiltere'ye geldi ve sağlık kontrollerinden geçti. Middlesbrough menajeri Tony Pulis'le de bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı orta saha, daha sonra Londra'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

İngiltere'de yeniden forma giymek isteyen John Obi Mikel, şu anda boşta olduğu için Middlesbrough bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin de John Obi Mikel'le ilgilendiği iddia edilmişti.

Tianjin'de 32 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

ZAPATA'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Ara transfer döneminin sessiz ekibi Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, stoper bölgesine bir ismi daha almayı planlıyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Milan formasını giyen 32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Cristian Zapata... Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zapata'ya 2,5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Skysport muhabiri Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın stoperi Cristian Zapata ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki Kolombiyalı'ya 2,5 sezon sürecek, yıllık 2.4 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerdi.



