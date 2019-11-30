Fenerbahçe'den transfer! Carlos Gil ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak!
32 yaşındaki sambacı stoperin Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık’ta bitiyor . Ancak çift taraflı opsiyon durumu söz konusu. Eğer Carlos Gil, kulübünü opsiyonu kullanmaması için ikna ederse Brezilyalı stoperle devre arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbaçe, gündemine Brezilyalı stoper Carlos Gil'i aldı. Corinthians'da oynayan 32 yaşında, 1.92 boyundaki Gil'in sözleşmesi 31 Aralık tarihinde sona eriyor.
KULÜBÜNÜ İKNA EDECEK...
Ancak hem Carlos Gil'in hem de Corinthians'ın sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü Gil, kulübünü opsiyonu kullanmamaya ikna edecek.
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YAPILAN TEKLİF 2.5 YILLIK
Eğer Corinthians opsiyon hakkını kullanmazsa Carlos Gil bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe'ye gelebilecek. Bu durumda sambacı stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
11 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ
Carlos Gil daha önce Avrupa kulüplerinde hiç oynamadı. Ancak tecrübeli stoper 11 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. Gil, teknik kapasitesi vasatın üstünde bir stoper.
Kaynak: Takvim