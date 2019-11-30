Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbaçe, gündemine Brezilyalı stoper Carlos Gil'i aldı. Corinthians'da oynayan 32 yaşında, 1.92 boyundaki Gil'in sözleşmesi 31 Aralık tarihinde sona eriyor.

KULÜBÜNÜ İKNA EDECEK...

Ancak hem Carlos Gil'in hem de Corinthians'ın sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü Gil, kulübünü opsiyonu kullanmamaya ikna edecek.

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YAPILAN TEKLİF 2.5 YILLIK

Eğer Corinthians opsiyon hakkını kullanmazsa Carlos Gil bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe'ye gelebilecek. Bu durumda sambacı stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

11 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Carlos Gil daha önce Avrupa kulüplerinde hiç oynamadı. Ancak tecrübeli stoper 11 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. Gil, teknik kapasitesi vasatın üstünde bir stoper.

Kaynak: Takvim