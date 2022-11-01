Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezona iyi bir başlangıç aldı. Sarı lacivertliler, Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 26 puan topladı. Kanarya, 11 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Jorge Jesus'un öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar aldı. Sarı lacivertliler, grupta oynadığı 5 maç sonunda bir üst tura yükselmeyi garantiledi.









Rotasyon işe yaradı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesi liderlik hesabı yapmaya başladı. Taraftar bu sezon takımın gösterdiği performanstan son derece memnun. Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren yönetim, yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı. Portekizli hoca, her maç neredeyse farklı bir kadroyla sahada yer almasına rağmen karşılaşmalardan 3 puan çıkarmayı başardı. Hem Avrupa'da hem de ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, ocak ayında da 1-2 takviye yapmayı hedefliyor.

transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Transfer için harekete geçildi

Jorge Jesus, yönetimle yaptığı görüşmede takım kadrosundan memnun olduğunu ifade etti. Ancak Portekizli hoca devre arasında yapılacak 1-2 dokunuşla ikinci yarıya eksiksiz şekilde devam edecekleri görüşünü iletti. Bu doğrultuda eksik bölgeler için harekete geçildi.

Sürpriz isim önerildi

Teknik Direktör Jorge Jesus'un devre arası transfer dönemi için kanat oyuncusu istediği iddia edildi. Bu talep sonrası araştırmalar başladı. Sarı lacivertli yönetim, piyasa araştırması yaparken sürpriz bir isim önerildi.





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Premier Lig'de forma giyen o isme Jorge Jesus'un da transfer onay verdiği öne sürüldü. Kanarya eğer bu transferi gerçekleştirirse önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

Fenerbahçe'den Martial bombası

Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i gündemine aldı. Martial'in menajerler tarafından Kanarya'ya önerildiği öne sürüldü. Yönetimin de bu önerinin ardından Martial'i masaya yatırdığı iddia edildi. 26 yaşındaki yıldızı Jorge Jesus'a sunan yönetim, Portekizli hocadan da olumlu yanıt aldı. İlerleyen günlerde iki taraf arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

Bunun yanı sıra Fransız hücum oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Martial'in kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan yıldız futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra merkez santrfor bölgesinde de göev yapıyor. Martial'in imza atması durumunda Jorge Jesus'un sistemine kolay uyum sağlaması bekleniyor. Jesus'un istediği tipte bir futbolcu olması transfer için en büyük avantajlardan biri. 1.81 boyundaki Martial, bu sezon United formasıyla 4 maça çıktı. Martial, 4 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca 2 de asist kaydetti. Ülke milli takımında da 30 karşılaşmada görev alan Martial, 2 gol attı.

Kendini ispatlamak istiyor

Martial'in, İngiliz devinde yaşanan karışık sürecin ardından başka bir takıma gitmek istediği ve bundan dolayı Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı azalan Martial, sezon sonuna kadar farklı bir takımda kiralık oynayıp yeniden kendini ispatlamak istiyor. Bunun yanı sıra Martial'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı futbolcu kariyerinde, Sevilla, Monaco ve Lyon gibi ekiplerde de boy gösterdi. Martial, 2015 yılında Lyon'dan Manchester United'a 60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Aspor)











