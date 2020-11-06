Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme
Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler beraat etti. Bu kararın ardından sosyal medyada Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılıklı mesajları dikkat çekti. Sarı Lacivertli ekip, Bordo Mavililerin sert açıklamalarının ardından Twitter'dan imalı bir mesaj gönderdi.
Futbolda Şike Davası'nda aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Abdullah Başak, Mecnun Otyakmaz, Ümit Karaman, Ahmet Çelebi gibi isimler beraat etti.
Fenerbahçe Kulübü lehine Şike Davası'nda beraat kararlarının çıkmasının ardından Trabzonspor'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "Bugün, hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Çok geçmeden Fenerbahçe'den de bir hamle geldi ve sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...