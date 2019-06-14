Trabzonspor'la anlaştığı iddia edilen ve dün Trabzon'a giden Wolfsburg'un genç orta saha oyuncusu Murat Sağlam, kendisi için Fenerbahçe devreye girince transferden vazgeçti.

Ümit Milli futbolcu, menajeri Muzzi Özcan'la birlikte şu anda uçakla Trabzon'dan İstanbul'a geliyor. Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan, Trabzon'dan İstanbul'a ulaşmalarının ardından bu akşam saatlerinde Ülker Stadı'na geçip Fenerbahçeli yöneticilerle transferi görüşecek.

Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Gökmen Özcan