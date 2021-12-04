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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a '2010-2011 sezonu' göndermesi

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açılması sonrası Fenerbahçe'den konu ile ilgili paylaşım geldi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 20:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a '2010-2011 sezonu' göndermesi

Trabzonspor ’un 4-5 Aralık tarihli 78'inci Olağan Genel Kurulu'nda '2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor' yazılı pankart açıldı, Fenerbahçe 'den cevap geldi.

Sarı Lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün bu paylaşımı, kısa süre içerisinde Sarı Lacivertli ekip taraftarları tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu, on binlerce yorum ve beğeni yapıldı.


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