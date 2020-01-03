Transferde bir yandan kadrosunu güçlendirmek için uğraşan Fenerbahçe, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin kırmızı çizgisi ise Vedat Muric... Son olarak İngiliz kulübü Tottenham, oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yanıt, "Devre arasında satılık değil" şeklinde oldu. Fenerbahçe yönetimi, ligin böyle kritik bir döneminde oyuncuya gelen tekliflerin hem takımın hem de Vedat'ın havasını bozmasından endişe ediliyor.

VEDAT'IN ONAYI ALINDI

Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ın satışı için sezon sonunu bekleyecek. Oyuncu için en doğru fiyatın ortaya çıkması için acele edilmeyecek. İstenen bedellere ulaşılamaması halinde takımda kalacak. Vedat ile bu konuda görüşüldü ve oyuncunun onayı alındı. (Sabah)