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Fenerbahçe'den Tonny Vilhena girişimi

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Krasnodar'dan Tonny Vilhena'yı istedi. Sarı Laicvertli Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile temaslara başladı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Tonny Vilhena girişimi

Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan Fenerbahçe , transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor... Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.

Bu anlamda FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre, Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak. Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'yı istedi. Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.


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Arkadaşlarına söyledi

Gelen son bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi. Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar


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