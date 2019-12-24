Gündemdeki iddiaların tam tersine görevine devam edecek olan Ersun Yanal’ın, Sportif Direktör Comolli’ye devre arası için bir rapor verdiği ortaya çıktı. Yanal, verdiği raporda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Ciğerci ile yeni bir sözleşme yapılmasını istedi.

Yönetim, Tolga ile bir görüşme yaptı ve anlaşma sağladı. Beşiktaş derbisine bu rahatlıkla çıkan Tolgay 12 km koşarak sahanın en çok koşan ismi oldu. Sahadaki performansı da beğeni topladı. Yanal, Ozan Tufan’la da yeni bir sözleşme yapılması istedi. Başkan Ali Koç, bizzat Ozan ile görüştü ve anlaşma aşamasına geldi.

Kaynak: Akşam