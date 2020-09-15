Fenerbahçe’nin önceki gün İstanbul’a getirdiği Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı lacivertli yöneticilerle son kez pazarlık masasına oturdu ve kesin anlaşma sağlandı.

Hürriyet'in haberine göre; Wolfsburg’dan transfer edilen 27 yaşında ve 1.90 metre boyundaki savunmacı için 2 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan Tisserand da her sezon için 1 milyon 200 bin Euro garanti para alacak. Wolfsburg’da aldığı paranın aynısına imza atmayı kabul eden Tisserand’ın bugün sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Wolfsburg, Tisserand’ı 2018 yılında 7 milyon Euro’ya Ingolstadt’dan almıştı.