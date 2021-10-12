Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TFF'ye göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda Milli Takımı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:

Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.



