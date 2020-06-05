Fenerbahçe kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam katıldığı sosyal medya hesabı programında yaptığı açıklamalar hakkında sert bir bildiri yayınladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın başlığında, "Yazıklar olsun Nihat Özdemir" ifadeleri kullanıldı

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;





Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ





Nihat Özdemir ne demişti?







