SON DAKİKA Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sert tepki! "Rezalet"

Son dakika Haberi | Fenerbahçe kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam katıldığı sosyal medya hesabı programında yaptığı açıklamalar hakkında sert bir bildiri yayınladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın başlığında, "Yazıklar olsun Nihat Özdemir" ifadeleri kullanıldı

05 Haziran 2020, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sert tepki! 'Rezalet'

Fenerbahçe kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam katıldığı sosyal medya hesabı programında yaptığı açıklamalar hakkında sert bir bildiri yayınladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın başlığında, "Yazıklar olsun Nihat Özdemir" ifadeleri kullanıldı

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;


Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

 TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

 Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

 Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ


Nihat Özdemir ne demişti?


İlgili Haberler
SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı ve seyircili maç açıklaması


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...