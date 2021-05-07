Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. TFF, söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Sarı Lacivertli kulübün Basın Sözcüsü Alper Pirşen, FB TV'ye telefonla bağlanarak TFF'nin kararını yorumladı.

İşte Alper Pirşen'in açıklamaları şu şekilde:

"Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz."

"TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm"









"Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer.' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka."

'Bu şekilde ayıp örtülmez'

"Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp."

'Sınavı geçemeyen şahıs...'

"FIFA kokartı için başvuran ama sınavları geçemeyen şahıs TFF'nin VAR koordinatörü yapılıyor. Sonra bu insandan doğru uygulamalar bekliyoruz."

Yabancı hakem açıklaması

"Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin"

'10-15 puanı hakem hatalarıyla gitti'

"Fenerbahçe'nin en az 10-15 puanı hakem hatalarıyla alınmıştır. Hem de çok bariz hatalarla. Yöneticiler olarak bir yere kadar dayanıyoruz ama hem biz hem de taraftarlarımız artık dayanamayacak noktaya geldi."





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