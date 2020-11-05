Fenerbahçe, 18 transferin yanı sıra sezona yaptığı sıra dışı başlangıçla dikkat çekiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, bu sezon fikstürde fazla maç olmasının avantajını puana çevirirse, tarihin en çok puan toplayan takımı olabilir. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 1988-89 sezonunda 19 takımlı ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu.

90 VE ÜZERİ İKİ TAKIM VAR

1987-88 sezonunda Galatasaray, 20 takımlı ligde oynadığı 38 maçta 90 puan toplayarak, 90 puan ve üzerine çıkan bir diğer takım oldu. 3 puanlı sezonlarda Beşiktaş'ın 85 (2002-03), Fenerbahçe'nin 84 (1995-96), 82 (2010-11) ve 80 (2004-05), Galatasaray'ın 83 (2005-06) ve 82 (1996-97) puanlı şampiyonlukları bulunuyor. Bunun dışında 80 puan ve üzerine çıkılan başka sezon yok.

ALANYASPOR REKORA ADAY

Bu sezon her takım 40 maç oynayacağı için şampiyon olacak kulübün tarihe geçme fırsatı bulunuyor. 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı puan ortalamasını devam ettirirse (2.42) 97 puana ulaşabilir. Şayet bu performans sürerse, sarı-lacivertliler elinde bulundurduğu puan rekorunu da kırabilir. Deprem felaketi nedeniyle Göztepe maçı ertelenen ve puan ortalaması Fenerbahçe'den daha iyi olan Alanyaspor (2.67) yine rekora aday takımlar arasında.