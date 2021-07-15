Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştiren Fenerbahçe , hazırlık maçlarını da burada gerçekleştirecek. Sarı lacivertliler, burada gerçekleştirecekleri hazırlık maçları öncesinde taraftarlara uyarılarda bulunan bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür.

Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir.

Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız.

Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle…