Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı transfer eden Fenerbahçe, bir Tangocu'yu daha gündemine aldı. Arjantin basınında çıkan habere göre; sarı lacivertliler Newell's Old Boys forması giyen sağ kanat Joaquin Torres ile ilgileniyor. Geçen sezonu Yunanistan Ligi takımı Volos'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncunun performansıyla dikkat çektiği belirtildi.

Joaquin Torres kimdir?

Futbola Newell's Old Boys alt yapısında başlayan Torres, profesyonelliğe ilk adımını da burada attı. Newell's Old Boys'da forma giydiği dönemde 42 maça çıkan genç futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Arjantin ekibi daha sonra genç futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekibi Volos'a bir sezonluğuna kiraladı.

1 sezon Yunanistan Ligi'nde Volos'ta forma giyen Torres, takımı ligi 27 puanla 11. sırada bitirirken, 27 maçta 5 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Joaquin Torres, 1 sezonluk Yunanistan deneyiminin ardından takımı Newell's Old Boys'a geri döndü.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyeri boyunca 69 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi.



