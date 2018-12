Gomis transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Gomis için resmi temaslar başladı. İddialara göre Sportif direktör Damien Comolli yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da buluşup teklifi yaptı. Yıldız futbolcu İstanbul'a dönmek isterken, transferin kaderi Al Hilal'in tutumuna bağlı. Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor.

Resmi adım atıldı!

Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti. Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de ​geleceğini belirleyecek.

Anderlecht'ten Cocu açıklaması!

Fenerbahçe’den ayrılan Phillip Cocu her an yeni takımıyla anlaşabilir. Ajansspor'un haberine göre; PSV’deki görevini bırakıp sezon başında Fenerbahçe’nin yolunu tutan Hollandalı teknik adam alınan başarısız sonuçların ardından görevinden alınmıştı. 48 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi ise ancak geçtiğimiz hafta feshedilmişti. Belçika basınında yer alan habere göre ise Cocu, Anderlecht’in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Hein Vanhaezebrouck’un görevine son veren Belçika ekibinde sportif direktörlüğe Frank Arnesen getirilmişti. Hein Vanhaezebrouck’un görevine son veren Belçika ekibinde sportif direktörlüğe Frank Arnesen getirilmişti. Belçika'nın resmi televizyon ve radyo ağı RTBF'nin edindiği bilgilere göre Hollandalı teknik adam, Anderlecht'in listesindeki teknik adamlar arasında göreve gelme ihtimali en kuvvetli aday. "Yeni hocamız çok yakında takımın başına geçebilir. Anderlecht'e doğru ismi getirmek istiyoruz. Şu an tam 80 adayımız var ama birkaçı üzerinde yoğunlaşmış durumdayız."

Fabregas için transfer teklifi!

Corriere della Sera gazetesi, Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun Fabregas'a resmi teklifte bulunduğunu öne sürdü. Buna göre Milan, İspanyol yıldıza yıllık 4 milyon euro artı bonuslardan oluşan 2,5 yıllık br teklifte bulundu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Yassin Ayoub'un peşinde!

Fenerbahçe, devre arasında orta saha transferi yapmak istiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözüne Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u kestirdi. Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Feyenoord'lu Yassin Ayoub ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bursaspor ve Kasımpaşa'nında devrede olduğu kaydedildi. Faslı futbolcu için devre arasında kıyasıya yarış yaşanacağı ifade edildi.

Yassin Ayoub kimdir?

Feyenoord'da forma giyen Yassin Ayoub 24 yaşında ve orta saha mevkiinde görev yapıyor. Feyenoord ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Yassin Ayoub toplamda ise bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın da Ocak ayındaki transfer dönemi öncesi Yassin Ayoub ile yakından ilgilendiği ön sürülüyor. (Ajansspor)

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper

Ersun Yanal hamlesiyle toparlanma sürecine giren ve devre arasında birçok bölgeye transer yapmak isteyen Fenerbahçe'de aranan stoper Brezilya'da bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.