Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak. Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay’dan yoksun olarak çıkacak.

Forvette tek isim Allahyar

Muriqi’nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç’in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş’in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Allahyar’ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu’nun görev alacağı düşünülüyor. Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar’ın yerine Murat Sağlam’ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.

Cezalılara erken izin yok

Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen ve sezonu kapatan Muriqi, Deniz, Tolga ve Jailson, son günlerde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların eleştirisine maruz kaldı. Dört yıldız isim, takımın iddiası kalmaması sonrası erken tatile çıkmak için kasten kart görmekle suçlansa da yöneticiler, dört oyuncunun da erken izin yapmayacağını dile getirdiler. Öte yandan Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan tedbirsiz olarak Muriqi ise tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. (Hürriyet)