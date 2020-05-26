Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı. 10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.

Rusya'dan Krasnodar ekibinin de ilgilendiği Zajc için Fenerbahçe'den takas teklifi geldi. İstanbul ekibinin yönetimi, Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başına sportif direktör olarak getirilecek Emre Belözoğlu'nun alınmasını çok istediği Alpaslan Öztürk'e karşılık Miha Zajc'ın bonservisini verebileceklerini söyledi.

Yusuf Sarı ve Doğan Erdoğan artı 1 milyon Euro

Göztepe yönetimi ise hem teknik direktör İlhan Palut, hem de futbolcuyla görüşüp teklifi değerlendireceklerini söyledi. Alpaslan için Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Doğan Erdoğan artı 1 milyon Euro teklifinde bulunmuştu.

3 milyon Euro talep edilmişti

Fenerbahçe 2023'e kadar sözleşmesi bulu-nan Zajc'ı isteyen Rus ekibinden 3 milyon Euro talep etmişti. 25 yaşındaki Sloven futbolcu ülkesinde İnterblock ekibinin altya-pısında yetiştikten sonra sırasıyla NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje takımla-rında forma giydi. 2016-17 sezonunun devre arasında Olimpija ekibinde İtal-ya temsilcisi Empoli'ye transfer olan Zajc, burada geçirdiği 2 sezonda bir de Serie B şampiyonlu-ğu yaşadı. Slovenya Milli Takımı'nda da görev yapan Zach, milli for-mayla 21 maçta 5 gol kaydetti.