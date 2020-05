Fenerbahçe'den taraftara yönelik bir kampanya mesajı paylaşıldı. Yapılan açıklamada detaylar anlatılmadı ancak taraftar ve sağlık çalışanları için sürpriz bir uygulama olacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

Bugüne dek bizi hiçbir şey ayıramadı!

Her zaman ve her yerde ‘Sevdik Seni Her Şeyden Çok’ Diye Haykıran Taraftarımız Yine Takımımızın Yanında!

Koronavirüs sürecinde ayrı kaldığımız, olmazsa olmazımız, hayatımızın gerçeği, umudumuz, aidiyetimiz Fenerbahçe’mizdi!

Bitmez tükenmez sevgiyle her zaman ve her yerde yanında olduğumuz Takımımızla buluşmak; çıkacağı her maçta yine yanında, tribünlerimizde olmak için geri sayım başladı.

Fenerbahçe’mizi yalnız bırakmamak için "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" diyerek Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivertimiz ile atan her taraftarımızı bekliyoruz!

Ayrıca, bu özel süreçte evimizin bir tribünü de, tüm risklere rağmen en ön safta yer alan, gecesini gündüzlerine katarak çalışan, ailelerinden ayrı kalan, fedakar kahramanlarımız, emekçilerimiz olan sağlık çalışanlarımız için ayrıldı!

Detaylar yakında…