Spor Toto Süper Lig 'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti. Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, golcü transferi için düğmeye bastı. Golcü ve stoper transferi yapacaklarını açıklayan Jesus, yönetime alınacak oyuncu için talimatı verdi.

DAVID LUIZ ATAĞI

Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz ile ilgileniyor.Brezilya basınının haberine göre; Fenerbahçe, 35 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu David Luiz'i gündemine aldı. Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz ile ilgileniyor. Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona eriyor. David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.

DAVID LUIZ KİMDİR?

CR Flamengo RJ takımında Defans mevkinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 86 kilo olan David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır. Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu. Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formaları giydi. (Sabah)