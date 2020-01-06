Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Peki, Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kimleri transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Gündemde ve gazetelerde hangi oyuncular var. İşte 6 Ocak Pazartesi son dakika transfer haberleri ve detaylar...

WELINTON FENERBAHÇE İÇİN HAZIR!

30 yaşındaki Sambacı bu transfer için son derece istekli. Akdeniz ekibinin de iyi bir teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe pazarlık masasına 1 milyon Euro ile oturdu. Alanya cephesi ise bu rakamı biraz daha yükseltmek istiyor. Sarı-Lacivertliler önceliği Marcos Rojo’ya verdiği için şimdilik yeni bir teklif sunmadı. Eğer Arjantinli konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Alanya’nın kapısı 1.5 milyon Euro ile bir kez daha çalınacak.

KOLAROV'A FLAŞ TEKLİF! İŞTE O RAKAM

Fenerbahçe ve Kolarov ismi yeniden birlikte anılmaya başlandı. Yaz transfer sezonunda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kolarov ile bir türlü sözleşme imzalanamamıştı. Sırp yıldız ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'yı ikna edememiş ve transfer gerçekleşmemişti. Kolarov'un menajerliğini de yapan ağabeyi, İstanbul'a kadar gelmiş ve Fenerbahçe Beko'nun maçını da izlemişti...

ROMA TEKLİFİNİ SUNDU!

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde de Kolarov'u istediği biliniyor. Ancak kulübü Roma da Sırp yıldız ile devam etmek istiyor. İtalyanlar bunun için Kolarov'a oldukça cazip bir teklif sundu.

5 MİLYON EURO!

Roma, 34 yaşındaki dünya yıldızı için 1+1 yıllık kontrat teklifi sundu. Kolarov'un bu anlaşmaya göre alacağı ücret de 2 yıl için 5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolarov'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu.

5 GOL 2 ASİST!

Kolarov, bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir performansa imza attı. Sol bek pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu 17 maça çıkarken 5 gol 2 asist yaptı. (Sabah)

MURIC'TEN MENAJERİNE TRANSFER TALİMATI!

SEZON başında Fenerbahçe’ye gelen ve ilk yarıda gösterdiği performansla Avrupa’nın önde gelen takımlarının radarına giren Vedat Muriqi, transfer tekliflerini elinin tersiyle geri çeviriyor... Önceliğini Fenerbahçe’ye veren Kosovalı golcünün hafta sonu menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu toplantıda menajerine ‘teklif getirme’ talimatı veren Vedat’ın “Şampiyon olmadan Fenerbahçe’den ayrılmam” dediği de öğrenildi.

TEKLİFLERi MAYIS’A ERTELE

Hayalinin Türkiye’de şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Vedat, “Benim şu anki hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak. Avrupa’dan büyük takımların benimle ilgilenmesi, beni istemesi çok güzel bir duygu. Bu teklifler beni mutlu ediyor. Özellikle de Tottenham’ın listesinde olmak harika. Mourinho ile çalışmayı çok isterim ama önce Fenerbahçe ile şampiyon olmayı hayal ediyorum. Teklifleri sezon sonuna ertele” ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİNİ ARTIRDI

Kafasını sadece futbola vermek istediğini de vurgulayan Kosovalı golcü, “Bu teklifler geldikçe bana problem yaşatacak. Ben futbola odaklanmak istiyorum. Şu dakikadan sonra ne bana ne de kulübüme teklif getir” dedi. F.Bahçe’ye geldiğinde 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriç, 5 ayda değerini katladı ve 12 milyon euroya ulaştı. Fenerbahçe ise Kosovalı golcü için 25 milyon euro fiyat belirledi. Vedat ilk yarıda tam 11 kez ağları sarstı.

Kaynak: Akşam

FENERBAHÇE'DE ALLAHYAR SÜRPRİZİ!

18 yaşındaki futbolcu, kendisini beş yıllığına sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından tecrübe kazanması amacıyla İstanbulspor’a kiralanmıştı.

The Guardian tarafından ‘2001 doğumlu dünyanın en yetenekli 60 futbolcusu’ listesinde gösterilen oyuncu, Türkiye’de aradan geçen sürede beklenen patlamayı yapamadı. Fenerbahçe’nin sezon başındaki Gaziantep ve Başakşehir maçlarının kadrosunda yer almasına karşın oyuna sokulmayan oyuncu, sonrasında gittiği İstanbulspor’da da beklediğini bulamadı. Sarı-siyahlı formayla TFF 1. Lig’de 17 maçın sadece 7’sinde forma şansı bulabilen İranlı futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 4 kez sahaya çıktı, tek golünü Tepecikspor’a attı. (Skorer)

ZAJC İÇİN BRESCIA BEKLENİYOR!

Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Zajc için teklif edilecek rakamın 5 milyon Euro'nun altında olacağı iddia edildi.

Kaynak: Takvim

FENERBAHÇE'NİN B PLANI! FALETTE...

Stoper için Roma'nın Jesus'la ilgili kararını bekleyen Fenerbahçe, B planını da hazır tutuyor... Gündeme son gelen isim Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüne teklif götürdü. 27 yaşındaki futbolcuyu oynatamayan Alman ekibi, kiralamaya sıcak bakıyor. Frankfurt yönetimi, Falette'nin sezon sonuna kadar oynayıp formda bir şekilde takıma dönmesini istiyor.

İKİ OYUNCUNUN DA ÖZELLİKLERİ ORTAK

Fenerbahçe satın alma opsiyonu konusunda ısrar ediyor. İki taraf arasındaki görüşme trafiğinin bu hafta sıklaşması ve transferle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor. Simon Falette ile Juan Jesus arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor. Her iki oyuncu da kulüplerinde istedikleri süreyi bulamıyor. İki oyuncu da aynı zamanda sol bek olarak görev yapabiliyor. (Sabah)

FENERBAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK İDDİASI

2017 yaz transfer döneminde Sarı-Lacivertlilere imza atan Şilili oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 31 yaşındaki sağ beke, ülkesi Şili’den ve İtalya’dan talipler var. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe de Şilili sağ beke gelecek olan teklifleri kabul etmeyi planlıyor.

RICARDO RODRIGUEZ'DEN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez transferinde rakip çıktı... Milan’dan ayrılmaya hazırlanan İsviçreli oyuncu için Hollanda ekibi PSV Eindhoven da devreye girdi ve İtalyan ekibinin kapısını çaldı... Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere della Sera’nın haberine göre tecrübeli sol bek transferinde PSV bir adım önde...

FARK 2 MİLYON EURO

Sampdoria maçı kdrosuna alınmayan İsviçreli sol bek için Fenerbahçe de pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde fark 2 milyon euroya kadar indi. İtalyanlar, PSV Eindhoven’ın oyuncuyla her konuda anlaştığını, transferin bu hafta bitme ihtimali olduğunu belirtti. Rodriguez geçtiğimiz günlerde Türk arkadaşlarıyla eğlenirken bir video paylaşmış ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmıştı. (Akşam)