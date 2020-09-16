Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan F.Bahçe, yerini doldurmak için listesindeki isimlerle görüşüyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncu ve kulübü ile masaya otururken Mbwana Samatta ismi de öne çıktı. Aston Villa forması giyen Tanzanyalı santrfor için görüşmeler sürerken kiralama formülü için çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol buldu. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarılacivertli formayı giymek istiyor.

ANTONİO COLAK İÇİN TEKLİF YAPILDI

Öte yandan Hırvat basını, Rijeka'da forma giyen Antonio Colak için sarı-lacivertlilerin resmi teklifte bulunduğunu yazdı. 27 yaşındaki santrforun bonservisinin 4-5 milyon Euro arasında olduğu belirtilirken, Rijeka Başkanı Damir Miskovic de 2 resmi tekliften birinin F.Bahçe'den geldiğini doğruladı. Yönetimin nabız yokladığı oyunculardan biri de Ze Luis… Porto'nun yüksek bonservis istemesi transferin önünü kapatan en önemli etken. Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletilmişti.