Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko'dan son dakika Nando De Colo’nun Khimki maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

28 Kasım 2019, Perşembe 14:58
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Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko Euroleague'de bu akşam Rus ekibi Khimki Moskova ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımda yıldız oyuncu Nando De Colo'nun bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama

Oyuncumuz Nando De Colo’nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'de ayrıca Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

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