Fenerbahçe'den son dakika borç açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama yaptı.

08 Mayıs 2020, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den son dakika borç açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir. 

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