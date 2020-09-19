Fenerbahçe'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasias Bakasetas için teklif yaptığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre; yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda oynayan Yunan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol ve 8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.