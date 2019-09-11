Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Mehmet Ekici'nin zam istediği için kadro dışında kalmadı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Bugün birkaç yerde kulübün Mehmet Ekici'den maaşında indirim yapmasını istediği ve Mehmet Ekici'nin reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulüpten hiçbir yetkili bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmemiştir. Ücretinde indirime gitmediği için de 28 kişilik kadroda yer almaması haberi doğru değildir.

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