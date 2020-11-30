Dün akşam Beşiktaş karşısında beklenmedik derecede formsuz olan ve özellikle savunmadaki hatalarla çok eleştirilen Fenerbahçe'den şampiyonluk paylaşımı geldi. Kulübün sosyal medyadan yaptığı kısa paylaşımda ""Zafere giden yol çiçekli bahçelerden geçmez. Biz Fenerbahçeyiz " denildi. Bu paylaşımdan kısa süre önce Gökhan Gödül2den de benzer bir açıklama gelmesi dikkat çekti.







