Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Umut Meraş'ı istedi. Sarı lacivertliler, A Milli Takımın sol bekine talip oldu. Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Ocak ayında transfer gözdesi oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Fransız ekibi Fenerbahçe'nin kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

LE HAVRE, EURO 2020'Yİ BEKLİYOR

Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü. Oyuncuyu İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi. (Skorer)