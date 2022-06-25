Yönetim, Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda, transferlerin büyük bölümünü Dinamo Kiev ile 20 Temmuz’da oynanacak olan ilk maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adamın en önem verdiği takviyelerden biri, orta saha... Willim Carvalho ve Willian Arao’da istediği kadar yol katedemeyen Sarı-Lacivertliler, rotayı Sergio Oliveira’ya çevirdi. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak geçirmişti. İtalyan ekibi, 13.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Porto’nun kadroda düşünmediği tecrübeli yıldız, Jesus tarafından istenince yönetim harekete geçti. A Bola Gazetesi, Fenerbahçe ’nin ilk resmi teklifi Lacivert-Beyazlılar’a gönderdiğini yazdı. Haberin detayında, teklifin miktarı belirtilmedi. Ancak Sarı- Lacivertliler’in masaya 4 milyon Euro ile oturduğu öne sürüldü.

Jesus, kampa istiyor

Sergio Oliveira, hem Jorge Jesus ve Mario Branco etkisiyle hem de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda düzenli olarak oynama şansı bulacağı için Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. Fenerbahçe’nin operasyon direktörü Branco’nun, PAOK’ta görev yaptığı sırada yakın ilişki kurduğu yıldız futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi. Jesus, orta saha transferinin, 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına katılmasını umuyor.