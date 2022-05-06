A Bola'nın iddiasına göre Fenerbahçe , Benfica'nın yıldız golcüsü Seferovic ile yakından ilgileniyor.Haberde Fenerbahçe'nin yıldız golcü için istekli olduğunu ancak başka kulüplerin de tecrübeli oyuncu için istekli olduğu belirtildi.2017 yılından beri 2017 yılından beri devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro…

İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor.

Benfica, Seferovic'i 2017 yılında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü 14 karşılaşmada şans buldu ve 5 kez fileleri havalandırdı. (Takvim)