Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre oyuncunun kulübü ve menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe, Kalu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Nijeryalı oyuncuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler, Kalu'yu hücum hattının sağ tarafında kullanmayı düşünüyor.

1997 doğumlu oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Geride kalan sezonda ligde beklediği forma şansını bulamayan Kalu, 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığını kulübüne ilettiği öğrenildi.

2018 yılında Bordeaux, Nijeryalı Kalu için Gent kulübüne 8 buçuk milyon avro bonservis ödemişti.

Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Kalu, 12 maçta 2 gol kaydetti.