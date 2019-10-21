Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayılarının 28 olduğunu iddia etti ve Avrupa liglerinden örnekler verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye’de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı gündeme getirmesinin ardından Dünya’daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.

ALMANYA

BAYERN MÜNİH (29 ŞAMPİYONLUK)

1903'ten Bundesliga’nın kurulduğu 1963 tarihine kadar Almanya'da ligler; bölge liglerinin şampiyonlarının eleme usulü karşılaşarak ülke şampiyonluğu için yarıştığı bir düzende oynanmıştır. Bu zaman diliminde savaşlardan nasibini alan futbol, var olan düzene göre de şekillenmiştir. 1933/34 sezonundan itibaren Almanya’nın hâkimiyeti altındaki alanlar 16 bölgeye ayrılıp bölge birincilerinin ulusal finallere katıldıkları Gauliga kurulur. İlk yıllarda sadece Almanya’daki takımları kapsayan bu oluşum, Nazilerin Avusturya’yı ilhakının ardından Avusturya takımlarını da kapsadı. Bu süreçte Rapid Wien 1940/41 sezonunda Almanya liginde şampiyon oldu. Gelelim Bundesliga’nın kuruluşuna. 1954’te muhteşem Macarları yenerek Dünya Kupası’nı kazanan Alman takımı amatör oyunculardan kuruluydu. 1962’de Şili’de düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Almanya’nın Yugoslavya’ya 1-0 yenilmesi Bundesliga’nın kurulmasını tetikleyen olay oldu.

Kendilerine İngilizler’deki yapıyı örnek alan Almanlar 1963-64’te Bundesliga sezonunu oynadılar. Ancak Almanlar, Bundesliga öncesi futbol şampiyonlarını onore etmeyi unutmadı. Bugün Bundesliga şampiyonuna verilen lig kupasının üzerinde 1903’ten bugüne tüm şampiyonların adı yer almaktadır. Bugün Avusturya liginde oynamayı sürdüren Rapid Wien’in ismi de 1940-41 sezonu şampiyonu olarak kupanın üzerinde yer bulmaktadır.

BELÇİKA

ANDERLECHT (34 ŞAMPİYONLUK)

1895'te başlayan Belçika liginde ilk şampiyon FC Liégeois oldu. Zaman zaman statü değişikliklerine gidilen Belçika ligi, 1. Dünya Savaşı sırasında 5 sezon, 2. Dünya Savaşı sırasında da 3 sezon oynanamadı.

RSC Anderlecht 34 şampiyonluk lige en başarılı kulüp olma unvanını elinde bulunduruyor.

ÇEKYA

SPARTA PRAG (33 ŞAMPİYONLUK)

Avrupa genelinde 19. yüzyılın sonlarında popülerlik kazanmaya başlayan meşin yuvarlak, Çek Krallığı topraklarında 1890’lı yıllarda yaygınlaşmaya başlar.

1925’te kurulan Çekoslovak Birinci Ligi’nin ilk şampiyonu Slavia Prague olur. Ancak lige damga vuran takım ise yaşadığı 21 şampiyonlukla Sparta Prag’tır. Sparta Prag aynı zamanda Çekoslovakya’nın, 1 Ocak 1993'te Slovakya ve Çek Cumhuriyeti adlı iki bağımsız devlete bölünmesiyle 1993 yılında yeniden kurulan Çek Ligi’ne de damga vurdu ve günümüze kadar yaşadığı 12 şampiyonlukla Çekya’nın en fazla şampiyonluk yaşayan takımı konumunda.

Sparta Prag, 1925’ten beri 33 ülke şampiyonluğu kazanmıştır.

DANİMARKA

KJØBENHAVNS BOLDKLUB (15 ŞAMPİYONLUK)

Danimarka’da ilk ulusal futbol organizasyonu 1912 yılında düzenlendi. 1912’den 1927’ye kadar Danimarka’da ulusal şampiyonluk önce farklı bölgelerin kendi turnuvalarını düzenleyip kendi şampiyonlarını çıkardığı daha sonra bu takımların kendi aralarında eleme usulü karşılaşıp ülkenin en iyi bölgesel ligi Kopenhag şehir liginin ikinci sırasındaki takımla yarı final oynadığı bir sistemde oynandı. Kopenhag Ligi’nin şampiyonu ise diğer bölgeler arasından sıyrılan takımla, Kopenhag Ligi’nin ikincisinin oynadığı yarı final müsabakasının galibiyle ülke şampiyonluğu için final oynuyordu. Bu sistemin olduğu dönemde Kjøbenhavns Boldklub (KB) takımı 6 şampiyonluk kazandı. Kjøbenhavns Boldklub (KB) bu şampiyonluklarla beraber toplam 15 şampiyonlukla Danimarka’nın en çok şampiyon olan takımı ünvanını korumaktadır. FC Kopenhag 13 şampiyonlukla hemen ardından gelmektedir.

FRANSA

MARSİLYA - SAINT-ETIENNE (10’AR ŞAMPİYONLUK)

Fransa’da ulusal futbol şampiyonası 1893 yılında başlarken, bugünkü Ligue 1, 1932 yılında kurulmuştur. 1932’den önce Fransa futbolu tamamen amatördü ve ülke şampiyonu, lig olmadan eleme usulü maçlar sonunda belirleniyordu.

1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Fransa’da ulusal futbol organizasyonu yapılmamıştır. 1929-32 arasında da ulusal düzeyde futbol organizasyonu yapılmadı. Marsilya ilk şampiyonluğunu Ligue 1 kurulmadan önce eleme usulü yapılan şampiyonayla 1928-29 sezonunda kazandı. Marsilya, 6 takımın yer aldığı şampiyonanın final karşılaşmasında Club Français karşısında 3-2’lik üstünlük kurarak ülke şampiyonu oldu.

Saint-Étienne ise bütün şampiyonluklarını Ligue 1'de kazandı. İki takımında 10'ar şampiyonluğu bulunmaktadır.

HOLLANDA

AJAX (34 ŞAMPİYONLUK)

Hollanda ulusal futbol şampiyonası 1898/99 sezonundan itibaren başladı ve ilk şampiyonluk yaşayan takım da Rotterdam Concordia oldu. Hollanda Futbol Şampiyonu, 1956 yılında Eredivisie kurulana kadar bölge liglerinin şampiyonlarından oluşan 5 takımlı bir ligle belirlendi. 1954’te profesyonelliğe geçen Hollanda futbolunda Eredivisie 1956’da başladı.

Hollanda’da yıldız uygulaması her 10 şampiyonluğa 1 yıldız şeklinde uygulanıyor. Yıldız için şampiyonluklar Eredivisie’nin başladığı 1956’dan değil, ilk futbol sezonunun oynandığı 1898/99’dan itibaren sayılıyor. 34 şampiyonlukla 3 yıldızı bulunan Ajax’ın 8 şampiyonluğu Eredivisie öncesi amatör dönemden. Ajax 34 şampiyonlukla ülkenin en başarılı takımı.

İNGİLTERE

MANCHESTER UNITED (20 ŞAMPİYONLUK)

Modern futbol kuralları üzerinde çok büyük bir etkisi olan İngiltere'de futbol ulusal bir spordur. İngiltere, en eski futbol kulübüne (Sheffield FC), en eski profesyonel futbol kulübüne (Notts County FC) ve en eski ulusal lige (English Football League) sahiptir. İngiltere’de futbol 1885 yılında profesyonelleşmeye başladı. 1888 yılında lig kurulurken; Avrupa’nın her zaman sportif ve parasal anlamda en gözde liglerinden birisi olan İngiltere Ligi 1980’li yılların sonunda düşüşe geçti. Bu yıllarda İngiliz futbolundaki holiganlık arttı ve 1985'teki Heysel Stadyum felaketini takiben beş yıl boyunca İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından men edildi.

1990'ların başında ülkenin önde gelen 5 kulübünün daha fazla para kazandıracak bir lig kurulmasına öncülük ettiği planlama dahilinde 1992’de First Division kulüpleri, Football League'den toplu bir şekilde ayrıldılar ve 27 Mayıs 1992'de FA Premier League bir limited şirket olarak kuruldu. 20 şampiyonlukla Manchester United, en çok şampiyon olan takımken, en son 1990’da şampiyon olan Liverpool 18 şampiyonlukla Kırmızı Şeytanlar’ı takip ediyor.

İSPANYA

REAL MADRİD (33 ŞAMPİYONLUK)

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 1929'da 10 takımla kuruldu ve ilk şampiyon Barcelona oldu. Lig kurulduğundan bu yana sadece 3 takım, Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao küme düşmedi. Real Madrid 33 şampiyonlukla zirvede yer alırken, onu 26 şampiyonlukla geçtiğimiz sezonu lider tamamlayan Katalanya ekibi Barcelona ve 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madird takip ediyor. 1950 yılından günümüze dek Barcelona ve Real Madrid La Liga’yı domine etmişlerdir ancak 1950 öncesinde ise La Liga’ya damgasını vuran takımlar Real Madrid ve Barcelona’nın aksine, Atletico Madrid, Atletic Bilbao, Valencia, Deportivo ve Real Betis olmuştur.

İTALYA

JUVENTUS (35 ŞAMPİYONLUK)

İtalya’da ulusal futbol organizasyonları 1898'de başladı. Serie A’nın kurulduğu 1929'a kadar İtalya şampiyonu kimi zaman tamamen eleme usulü kimi zaman da bölgesel liglerle başlayıp daha sonra eleme usulü devam eden farklı statüler de oynandı. Mesela bugün 9 şampiyonluğu olan ve bir kez daha şampiyon olursa yıldız takma hakkı elde edecek Genoa’nın ilk şampiyonlukları sadece birkaç takımın katıldığı ve 2-3 maçla şampiyonun belirlendiği eleme usulüyle geldi.

35 şampiyonlukla İtalya’nın en başarılı takımı olan Juventus’u, 18’er kez ligi zirvede bitiren AC Milan ve Inter takip etmektedir. Bu üç takım dışında ise Genoa en başarılı takım konumundadır.

MACARİSTAN

FERENCVAROS (30 ŞAMPİYONLUK)

1901 yılında 6 takımlı bir ligle başlayan Macaristan’daki ulusal futbol şampiyonluğunu en çok kazanan takım 30 şampiyonlukla Ferençvaros oldu. Lig, 1944 yılında 2. Dünya Savaşı, 1956 yılında ise Macar Devrimi nedeniyle tamamlanamadı.

POLONYA

RUCH CHORZOW VE GORNIK ZABRZE (14’ER ŞAMPİYONLUK)

Polonya’da ulusal futbol şampiyonluğu 1921 yılında başladı. 1921-1926 arasındaki ilk yılları ülkemizde Türkiye Futbol Şampiyonası (Birinciliği) organizasyonunda olduğu gibi bölge şampiyonları arasında turnuva şeklinde oynandı.

Daha sonra lig usulüne geçilen Polonya’da 1921’den bugüne en çok şampiyon olan takımlar Ruch Chorzow ve Gornik Zabrze.

Bu iki takımın 14’er şampiyonluğu bulunuyor.

PORTEKİZ

BENFICA (37 ŞAMPİYONLUK)

Portekiz’de en üst düzey ulusal lig 1934'te kurulan Primeira Liga'dır. Bu lig; Benfica, Porto ve Sporting CP gibi uluslararası alanda başarılar yakalamış önemli takımlar barındırmaktadır. Bu üç takıma, Portekiz'de üç büyükler anlamına gelen Os Três Grandes denir.

Ülkedeki futbolun 1938'de yenilenmesi üzerine, yeni lige “Campeonato Nacional da Primeira Divisão” (Birinci Bölümün Ulusal Şampiyonası) veya 1999 yılına kadar kullanılmaya devam eden isim olan “Primeira Divisão” (Birinci Bölüm) adı verildi. Lig şu an sponsorluk anlaşmalar nedeniyle Liga NOS olarak bilinmektedir.

ROMANYA

STEAUA BÜKREŞ (26 ŞAMPİYONLUK)

23 farklı takımın şampiyonluk koltuğuna oturduğu Romanya’da başkent ve en büyük şehir olan Bükreş, Rumen futbolunun gelişiminde de lokomotif görevini üstlendi ve ilk dönem Rumen futbol kulüplerinin en önemlileri de bu şehirde kuruldu. 1904 yılında kurulan Olympia București kulübünü 1910 yılında kurulan Colentina ve 1915'te açılan Venus kulüpleri izledi. Romanya Futbol Federasyonu'nun 1909 yılında kurulmasından sonra, ulusal bir şampiyona organizasyonu da başladı. Olimpia, Colentina ve United Ploieşti'nin katılımıyla oluşan ve tek devreli lig usulüyle oynanan bu şampiyona neticesinde Olympia București, Romanya'nın futboldaki ilk ulusal şampiyonu olarak tarihe geçti. Yıllar ilerledikçe, Bükreş ve Ploieşti kentlerinin dışında Temeşvar, Cluj-Napoca, Braşov, Arad gibi şehirlerde de kurulan futbol kulüpleri ulusal turnuvalarda temsil edilmeye başladı. 1909 ile 1921 yılları arasında Romanya Futbol Şampiyonası adıyla oynanan lig, 1921-1922 sezonunda yedi takımlı bir lig haline geldi. 1921’den 1951 yılına gelinceye kadar Venus București, UD Reșița, Ripensia Timișoara, ITA Arad, IC Oradea gibi takımların şampiyon olduğu lige, o tarihten sonra Steaua Bükreş ambargo koydu. Her 10 şampiyonluğa 1 yıldızın verildiği Romanya Futbol Ligi’nde 26 şampiyonluk ile 2 yıldıza sahip olan Steaua Bükreş’i, 18 şampiyonluk ile Dinamo Bükreş takip ediyor. 2006 yılından bu yana Liga I ismiyle anılan Romanya Futbol Ligi’nde son yıllarda Bükreş takımlarının egemenliği kırılmış, FC Unirea Urziceni, FC Timişoara ve CFR Cluj gibi takımlar sivrilmeye başlamıştır.

RUSYA

SPARTAK MOSKOVA (22 ŞAMPİYONLUK)

Futbol, Rusya'da, 1900'lerin başlarındaki Rus İmparatorluğu döneminden beri oynanıyordu. Rus Devrimi'nden 19 yıl sonrasına kadar (1936) bir lig kurulmadı. Sovyetler Birliği 1936 yılında ilk ulusal futbol ligini başlattı. O zamandan önce Moskova ve Sankt-Peterburg/Leningrad'daki yerel ligler ülkedeki tek lig yarışmalarıydı. FIFA, 1992 yılında kurulan ve halen devam eden Rusya Premier Liga’yı eski Sovyet futbol liginin devamı olarak kabul eder.

Spartak Moskova, Sovyet Ligi dahil olmak üzere toplamda 22 kez şampiyonluk yaşamıştır. 1936 yılındaki ilk şampiyonluğunun ardından 12 kez Sovyet Şampiyonluğu, 1992 yılından itibaren de 10 kez Rusya Premier Ligi şampiyonu olmuştur.

SIRBİSTAN

KIZILYILDIZ (30 ŞAMPİYONLUK)

PARTİZAN (8 ŞAMPİYONLUK)

Sırbistan Ligi’ni domine eden 2 takım bulunuyor: Kızılyıldız ve Partizan. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 1992’de başlayan Sırbistan Ligi’ni en çok kazanan takım 8 şampiyonlukla Partizan. Ancak bu iki takımın, Sırbistan doğmadan önce Yugoslavya Ligi’nden bu yana kazandığı şampiyonluk sayılarına bakıldığında Kızılyıldız 30 şampiyonlukla, Partizan’ın 3 şampiyonluk önünde bulunuyor.

Yugoslavya’da ülke şampiyonluğu ilk 4 sezon takımların eleme usulü karşılaştığı maçlarla belirlendi. Daha sonra lig usulüne dönüldü.

TÜRKİYE

FENERBAHÇE (28 ŞAMPİYONLUK)

Türkiye’de ulusal düzeyde futbol organizasyonları 1923’te TFF’nin kurulmasıyla düzenlenmeye başladı. İlk şampiyon 1924 yılında Harbiye oldu. TFF’nin resmi sitesinde de “1936'ya kadar süren bu dönemde ilk Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur” ifadeleri yer almaktadır. Şehir liglerinin şampiyonlarının eleme usulü karşılaştığı Türkiye Futbol Şampiyonası’nın (ya da Birinciliği) ardından ülkemizin ilk ulusal deplasmanlı ligi Milli Küme düzenlenmeye başlandı. TFF’nin resmi sitesinde de Milli Küme, “ilk deplasmanlı lig” olarak tanımlanır.

Fenerbahçe, 3 Türkiye Futbol Şampiyonası, 6 Milli Küme ve 19 Süper Lig şampiyonluklarıyla toplam 28 defa olmak üzere Türkiye’de en çok şampiyon olan takımdır.

UKRAYNA

DİNAMO KİEV (28 ŞAMPİYONLUK)

Ukrayna’da futbol faaliyetleri ilk olarak Rus İmparatorluğu'nun Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi'yle yıkılmasından sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden hemen önce yani 1921’de başladı. 1920'lerin ve 1930'ların başlarındaki futbol müsabakaları hakkında yeterli seviyede bilginin olmamasıyla birlikte dönemin baskın takımının Kharkiv olduğu bilinmektedir. 1936 yılındaysa lige ağırlığını koyan Dinamo Kiev, Sovyet Ukrayna'nın en iyi kulüplerinden biri haline geldi. 1936 ile 1991 yılları arasında 13 kez zirveye oturan Kiev, 1992’de oynanmaya başlanan Ukrayna Ligi’nin ilk şampiyonu Tavriya Simferopol’un ardından 15 kez şampiyonluk koltuğuna oturdu.

YUNANİSTAN

OLYMPIAKOS (44 ŞAMPİYONLUK)

1927 yılından beri düzenlenen Yunanistan Ligi 1950’lerin sonlarına kadar 2 ya da 3 takımın olduğu liglerle oynandı. İki takımlı ligde şampiyon 2 maç sonunda belli oluyordu. Bu kadar az takıma rağmen Yunanistan Futbol Federasyonu bu ligleri ülke şampiyonluğu olarak tanıyor. Olympiakos 44 şampiyonlukla ülkenin en başarılı takımı.