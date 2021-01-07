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Fenerbahçe'den sadece 164 pas yaptı ama galip geldi

Fenerbahçe sahasında oynadığı Alanyaspor maçında topu rakibe bırakırken son yıllarda görülmemiş istatistiklere imza attı. Maç boyunca sadece 164 pas yapan Fenerbahçe topla oynama oranı olarak %29'da kaldı ama maçı kazandı

07 Ocak 2021, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den sadece 164 pas yaptı ama galip geldi

Fenerbahçe sahasında oynadığı Alanyaspor maçında topu rakibe bırakırken son yıllarda görülmemiş istatistiklere imza attı. Maç boyunca sadece 164 pas yapan Fenerbahçe topla oynama oranı olarak %29'da kaldı ama maçı kazandı

Alanyaspor %71 topla oynayıp 492 isabetli pas yapmasına rağmen puan alamadı. Sadece iki stoper Tzavelas ve Caulker'ın isabetli pas sayısı (174) Fenerbahçe'nin tüm takımını (164) geçti. Alanyaspor OPTA istatistiklerine göre 17 şut 8 isabetle bir gol atarken Fenerbahçe bir penaltı kaçırdığı maçta 13 şut 5 isabet ile iki gol atıp maçı kazandı

Alanyaspor maçı 9 korner ile tamamlarken Fenerbahçe sadece 1 korner kullandı


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