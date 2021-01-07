Fenerbahçe sahasında oynadığı Alanyaspor maçında topu rakibe bırakırken son yıllarda görülmemiş istatistiklere imza attı. Maç boyunca sadece 164 pas yapan Fenerbahçe topla oynama oranı olarak %29'da kaldı ama maçı kazandı

Alanyaspor %71 topla oynayıp 492 isabetli pas yapmasına rağmen puan alamadı. Sadece iki stoper Tzavelas ve Caulker'ın isabetli pas sayısı (174) Fenerbahçe'nin tüm takımını (164) geçti. Alanyaspor OPTA istatistiklerine göre 17 şut 8 isabetle bir gol atarken Fenerbahçe bir penaltı kaçırdığı maçta 13 şut 5 isabet ile iki gol atıp maçı kazandı

Alanyaspor maçı 9 korner ile tamamlarken Fenerbahçe sadece 1 korner kullandı



