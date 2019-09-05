Transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe, önümüzdeki süreç için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Romanya Futbol Federasyonu, bu akşam oynanan Euro 2020 Elemeleri'ndeki Romanya - İspanya maçının öncesinde yaptığı bir açıklamayla karşılaşmayı Fenerbahçe, Juventus ve Inter'in scout ekibinden isimlerin takip edeceklerini açıkladı.

Romanya Milli Takımı kadrosunda yer alan George Puşcaş, Nicolae Stanciu, Romario Benzar ve Dennis Man'ın isimleri önceki transfer dönemlerinde Fenerbahçe ile anılmıştı.

Puşcaş, Benzar ve Stanciu'nun ilk 11 başladığı karşılaşmayı Romanya, sahasında 2-1 kaybederken ev sahibinin tek golü Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'den geldi.



