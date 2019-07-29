Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu hafta bir hayli hareketli geçecek... Sarı- Lacivertliler, savunmayı sağlama almak için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.

Damien Comolli, Roma'ya uçarak Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için masaya oturacak.

JESUS ÇOK YÖNLÜ BİR STOPER

Kanarya savunmanın göbeğine iki ismi monte edecek. Jesus'u oyunu topa iyi soktuğu için tercih eden F.Bahçe, Kolarov'u da hem stoper hem de sol bek olarak düşünüyor.

ROMA'DA İKİ GÜN KALACAK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Roma'da 2 gün kalacak. Comolli'nin transferleri tamamlayarak İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

24 MAÇTA GÖREV ALDI

Jesus 28 yaşında ve Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçen sezon İtalyan ekibinde 24 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Takvim