Sol bek transferi için günlerdir uğraştığı Aleksandar Kolarov'da Roma'nın inadını bir türlü kıramayan Fenerbahçe rotayı yeniden Riza Durmisi'ye çevirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertliler Danimarkalı futbolcu için 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunurken, Lazio ise 5.5 milyon Euro talep etti.

KİRALIK GELİRSE BEDELİ 1 MİLYON EURO...

Kiralama durumunda ise Lazio yönetimi bu rakamı satın alma opsiyonu olarak düşünüp 1 milyon Euro kiralama ücreti istedi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, bu transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Daha önce İspanya'da da top koşturan 25 yaşındaki oyuncu Danimarka forması da giyiyor.

Durmisi geçen sezon Lazio?'da toplam 19 maçta oynadı, gol ve asist üretemedi.

(Sabah)