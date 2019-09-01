Yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana sol bek arayışında olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Lazio'da top koşturan Riza Durmisi'ydi. İtalyan basını, Sarı Lacivertliler'in Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu için son bir teklifte daha bulunduğunu yazdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Lazio'yla görüşüyor. Transfer için yapılan teklif 1 milyon euro." ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler