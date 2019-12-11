Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarına hız verildi. Sezon öncesi uzun süre ilgilendiği Roma'nın sol beki Kolarov için nabız yoklayan sarı-lacivertliler aradığını bulamadı.

Başka alternatiflere yönelen Fenerbahçe gözüne Ricardo Rodriguez'i kestirdi. Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez için ilk görüşme yapıldı. İsviçreli futbolcu bu transfere sarı-lacivertli formaya oldukça sıcak bakıyor.

Aynı zamanda stoper ve orta sahanın solunda da forma giyebilen Rodriguez'e kadroda derinlik yaratabilecek bir transfer olarak bakılıyor. 27 yaşındaki sol bek bu sezon Milan'da sadece 4 maçta forma giyebildi.

Ricardo Rodriguez’in ismi transferde Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ile de anılıyor. (Skorer)