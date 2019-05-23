Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

23 Mayıs 2019, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı..

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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