Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminin bir dönem Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning ile sözleşmesi sona eren Ramires'le ilgilendiği öne sürüldü. Yahoo Esportes'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli yöneticiler, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Brezilyalıya transfer teklifinde bulundu.

Haberde bir dönem Chelsea'de de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusuna Palmeiras'tan da teklif geldiği ifade edilirken Benfica'nın da eski yıldızı için devrede olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro olarak gösterilen Ramires, bugüne dek Brezilya Milli Takımı'nın formasını 51 maçta terletmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler